Aktion Mensch-Spot zur Barrierefreiheit

Bonn (kobinet) 65 Prozent der Menschen – sowohl mit als auch ohne Behinderung – stoßen in ihrem Alltag auf Barrieren. Jede davon ist eine zu viel: Denn nur ohne Barrieren sind gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion möglich. Deswegen setzt sich die Aktion Mensch mit ihrer aktuellen Aufklärungskampagne #OrteFürAlle für mehr Barrierefreiheit in Deutschland ein. Hierzu hat die Aktion Mensch auch einen aktuellen TV-Spot entwickelt und ins Internet eingestellt.

"Versperrte Wege, schwierige Formulare und zu hohe Supermarktregale: In einem neuen TV-Spot machen mehrere Protagonist*innen mit Behinderung auf Barrieren aus ihrem Alltag aufmerksam – und zeigen so: Es sind die Orte, die behindern", heißt es in der Ankündigung des TV-Spots vonseiten der Aktion Mensch.

Link zum TV-Spot auf YouTube