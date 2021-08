Suche nach Angeboten für Werkstattbeschäftigte nach Hochwasser

Sinzig (kobinet) In den letzten Wochen seit der Hochwasserkaststrophe wurde immer wieder darüber berichtet, dass in einer Wohneinrichtung der Lebenshilfe zwölf behinderte Menschen gestorben sind. Aber auch die Werkstätten für behinderte Menschen der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe in Sinzig wurden von der Flutkatastrophe weitgehend verwüstet. Hier wird nun nach schnellen Alternativen für die Beschäftigung behinderter Menschen gesucht, wie die Rhein Zeitung berichtet. Bei aller Trauer und Herausforderungen, die damit verbunden sind, könnte sich auch eine Chance darin bieten, dass behinderte Menschen in Unternehmen vor Ort eine Beschäftigungschance bekommen.

