Ausstellung bunt ist schöner in Saarbrücken

Saarbrücken (kobinet) Vom 12.- 15. August kann man die Poster der Serie "bunt ist schöner" von Kassandra Ruhm groß im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken sehen. Auf Bauzaun-Bannern über 100 Meter am Stück kann man auf einem asphaltierten Weg an allen Motiven vorbei spazieren. Dies teilte die Ausstellungs-Macherin Kassandra Ruhm auf Facebook mit.

"Unten rechts auf jedem Banner gibt es einen QR-Code für blinde und sehbehinderte Menschen, mit dem man sich hörbare Bildbeschreibungen auf dem Smartphone abspielen lassen kann.

Dunja Fuhrmann aus Saarbrücken freut sich auf jeden Fall schon auf die Ausstellung in ihrer Heimatstadt. Auf Facebook postete sie: "Zwar ist Kassandra Ruhm nicht vor Ort, aber endlich ihre Poster. Ich freue mich auf nächste Woche!"

Link zu weiteren Infos auf der Facebook-Seite von Kassandra Ruhm