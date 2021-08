Bonn (kobinet) Gründer und Aktivist Raul Krauthausen spricht in der neuen Folge des Podcast der Aktion Mensch "All Inclusive“ darüber, was in unserem Arbeitsmarkt alles falsch läuft – und was wir tun müssen, um mehr Chancengleichheit gewährleisten zu können.

Link zum Podcast mit Raul Krauthausen