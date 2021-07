Angebot für inklusives Fernehsen: Audiodeskription auch übers Smartphone

München (kobinet) Der Bayerische Rundfunk erweitert seinen Test zur Inklusion via HbbTV 2 und verlängert ihn um drei weitere Monate. Am 26. Juli startete das innovative Angebot jetzt auch für die BR-Serie "Dahoam is Dahoam“ und ist neben Android-Geräten erstmals auch für Apple-Geräte mit iOS-Betriebssystem verfügbar. Das Angebot für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer ist im App Store unter "BR Audiodeskription" zu finden. Mit einem geeigneten Smart-TV, der über HbbTV 2 verfügt, können Audiodeskription-Tonspuren nach individuellem Bedürfnis auf das Mobilgerät zugeschaltet werden.

Ziel ist es nach Angaben des Bayerischen Rundfunks, das gemeinsame Fernseherlebnis von Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen zusammen mit Sehenden zu verbessern. Durch die App "BR Audiodeskription“ können Menschen mit und ohne Sehbehinderung komfortabler miteinander fernsehen, denn jeder bekommt den für seine Situation passenden Fernsehton. Ein Familienmitglied beispielsweise, das blind ist oder nur über ein stark eingeschränktes Sehvermögen verfügt, kann über die neue BR-App einen Audiodeskription- Ton (AD) am Mobilgerät für die Wiedergabe per Kopfhörer zuschalten, während die übrigen Familienmitglieder den regulären Fernsehton über die Lautsprecher des TV-Geräts hören können.

Das Angebot gibt es jetzt zu folgenden Sendungen im BR Fernsehen (HD):

Dahoam is Dahoam (Montag-Donnerstag 19.30 - 20.00 Uhr) Hubert und Staller / Hubert ohne Staller (Freitag 20.15 - 21.45 Uhr)

Zur Auswahl stehen zwei Tonspuren: "AD Mix“ (fertig abgemischter Fernsehton inklusive Szenenbeschreibung) und "AD Pur“ (die eigentliche Audiodeskription/Szenenbeschreibung). Die "BR Audiodeskription“ kann im Apple App Store sowie im Google Play Store heruntergeladen werden. Gestartet wird die Anwendung dann im BR Fernsehen über die HbbTV-Startleiste am Fernsehgerät.

Um die Tonspuren hören zu können, sind folgende technische Ausrüstung und Verbindungen erforderlich:

Satellitenempfang oder Kabel (sofern der Kabelnetzbetreiber das Signal weiterleitet)

HbbTV 2-taugliches Smart-TV, das mit dem Internet verbunden ist.

Mobilgerät mit Betriebssystem iOS (ab Version 13) oder Android (ab Version 4.3) mit der App "BR Audiodeskription". Kopfhörer werden empfohlen.

Fernseher und Mobilgerät müssen sich im selben Heimnetzwerk (z. B. WLAN) befinden, damit sie miteinander gekoppelt werden können. Weitere Informationen gibt's unter: www.br.de/br-audiodeskription-app