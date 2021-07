Guter Rat für Eltern mit Behinderungen – Thema in WDR Lokalzeit

Dortmund (kobinet) Wenn Menschen mit Behinderungen Eltern werden, stehen sie wie andere Eltern vor der Herausforderung, ihr Leben neu zu organisieren. Viele behinderte Eltern haben situationsbedingt zeitweise oder dauerhaft Unterstützungsbedarf bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Dass behinderte Eltern darauf einen rechtlichen Anspruch haben, betonte Christiane Rischer, Fachreferentin beim Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für den Regierungsbezirk Arnsberg (KSL Arnsberg) gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk (WDR).

"Als Studio-Gästin in der Sendung 'Lokalzeit' rät die Diplom-Psychologin, sich in solchen Lebenslagen umfassend zu informieren und Unterstützung zu holen. Einen Beitrag dazu kann der Ratgeber 'Eltern mit Behinderung' aus der Schriftenreihe der Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL-KONKRET #3) liefern. Er solle Fachleuten in Beratungsstellen, aber auch Eltern als Nachschlagewerk dienen, um die passende Unterstützung zu finden, so Christiane Rischer im Gespräch mit WDR-Moderator Alexander Brauer", heißt es auf der Internetseite des Kompetenzzentrums.

