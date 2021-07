Da rollt was auf Köln zu

KÖLN (kobinet) Vom 22. bis zum 24. Juli wird in der Sporthalle Gesamtschule Holweide in Köln der Nations Cup Cologne im Rollstuhlbasketball ausgespielt - leider ohne Zuschauer in der Halle, aber dank des Partners PubliCare mit Livestream. Das sportliche Highlight vor den Paralympics wird parallel auf YouTube, Facebook und Sportdeutschland.TV übertragen.

Die teilnehmenden Mannschaften bereiten sich allesamt auf die in wenigen Wochen startenden Paralympics vor und werden in Tokio, genau wie in Köln, leider ohne lautstarke Unterstützung von den Rängen spielen müssen.

Mit den neun Livestream-Übertragungen geben die Köln 99ers den Fans nun die Möglichkeit, sich virtuell bemerkbar zu machen und ihre Teams anzufeuern. So wird es bei YouTube und Facebook die Möglichkeit geben, sich über die Kommentare und Chat-Funktion mit anderen Fans auszutauschen.

Weitere Informationen zu den Manschaften und den Wettkämpfen sowie den Links zu den verschiedenen Streams werden auf der Website veröffentlicht.