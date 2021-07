All inclusive: In Krisen optimistisch bleiben

Bonn (kobinet) In der zwölften Folge des Aktion Mensch Podcast "All Inclusive“ spricht Ninia LaGrande mit Madeleine Alizadeh, alias "dariadaria". Madeleine Alizadeh ist Influencerin, Geschäftsfrau und Autorin. Sie beschäftigt sich viel mit der Frage, wie wir ein achtsames, nachhaltiges Leben führen können. Auch mentale Gesundheit und der offene Umgang mit eigenen Problemen spielen dabei eine wichtige Rolle: Mit ihrer Depression geht sie offen um und scherzt auch darüber, wie es in der Ankündigung des Podcast heißt.

