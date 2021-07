Buch zur Umsetzung der UN-BRK in Österreich und Deutschland

Innsbruck (kobinet) Frei zugänglich hat die Universität Innsbruck den Tagungsband "Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich und Deutschland“ auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Der Band geht auf eine Tagung im Februar 2020 in Innsbruck zurück und umfasst zahlreiche Beiträge zum Stand der Umsetzung der UN-BRK in beiden Ländern, u. a. von Verena Bentele, Valentin Aichele oder Felix Welti, heißt es in der Ankündigung.

