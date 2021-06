Aktion Mensch: Rekordbetrag von 200,6 Millionen Euro für 9.000 Projekte

Bonn (kobinet) 206,6 Millionen Euro – mit diesem Rekordbetrag konnte die Aktion Mensch im vergangenen Jahr rund 9.000 soziale Projekte in ganz Deutschland unterstützen. Diese reichen nach Informationen der Aktion Mensch von inklusiven Sportangeboten, über Assistenzangebote bis hin zur Sicherung von Inklusionsbetrieben durch die Corona-Soforthilfe, wie es im aktuellen Newsletter der Organisation heißt.

"Inklusion und Teilhabe sind dadurch an vielen Orten ein großes Stück selbstverständlicher geworden. Dafür sagen wir 'Danke!' an all unsere Los-Kund*innen, die mit ihrem Beitrag für viele Menschen so viel ermöglichen", heißt es im Newsletter-Beitrag.