Alle Spiele der Fußball-EM live und mit Audiodeskription

Berlin (kobinet) Heute um 21 Uhr wird mit der Partie Italien gegen die Türkei in Rom die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Die Spiele werden im Wechsel von der ARD und dem ZDF übertragen. Einige wenige Partien laufen nur bei der Telekom, darunter sind aber keine Begegnungen der deutschen Mannschaft. Im Fernsehen wird bei allen Spielen eine Live-Audiodeskription angeboten. Darauf macht der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) aufmerksam.

"Erstmals spielen die Teams in elf verschiedenen Ländern um den Titel. Die deutschen Kicker steigen am Dienstag um 21 Uhr gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier ein, übertragen vom ZDF. Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe F kommen aus Portugal und Ungarn. Alle deutschen Vorrundenpartien finden in München statt. Das Finale findet genau einen Monat nach der Eröffnung am 11. Juli in London statt", heißt es im Newsletter dbsv direkt. Den kompletten Spielplan mit den übertragenden Sendern gibt es unter: www.sportschau.de/fussball/uefaeuro2020/spielplan/index.html

Im Fernsehen wird nach Informationen von dbsv direkt bei allen Spielen eine Live-Audiodeskription angeboten. Falls Sie Fragen zur Einstellung haben, schauen Sie einfach bei www.hörfilm.info vorbei. Die ARD und das ZDF bieten zusätzlich zu den TV-Übertragungen auf ihren Seiten Live-Streams und Hintergrundberichte an. Auf der Seite der ARD gibt es für alle Übertragungen des Senders zusätzlich auch Live-Streams mit Audiodeskription:

www.sportschau.de/fussball/uefaeuro2020/live/index.html

Auch das ZDF bietet auf der Seite des Sportstudios zahlreiche Berichte und Live-Streams an:

www.zdf.de/sport/fussball-em

Wer sich zum Thema belesen möchte, kann noch schnell das EM-Sonderheft in Brailleschrift bestellen. Es wird von der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) in Zusammenarbeit mit dem Sportmagazin "Kicker" herausgegeben. Im Heft findet man den deutschen EM-Kader, einen Statistik-Teil und Kurzporträts der deutschen Gruppengegner. Am Ende des Heftes gibt es den Spielplan zum Ausfüllen. Das EM-Heft mit einem Umfang von rund 80 Seiten kostet 19,90 Euro und kann bei der blista telefonisch unter 0 64 21 / 60 60 oder per E-Mail an [email protected] bestellt werden.