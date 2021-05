Digital Accessibility Summit findet heute statt

Berlin (kobinet) Wie sieht es mit der digitalen Barrierefreiheit in Deutschland aus? Warum ist Barrierefreiheit ein Mehrwert für moderne Unternehmen? Was bedeutet barrierefreies Gaming, wie funktioniert inklusive Medienarbeit und wie poste ich eigentlich barrierefrei auf Social Media? Diese Fragen und viele mehr sollen heute am 20. Mai beim Digital Accessibility Summit von 11:00 bis 18:00 Uhr online im barrierefreien Livestream auf www.digital-accessibility-summit.de diskutiert werden.

"Sie benötigen keine Zugangsdaten, um am Digital Accessibility Summit teilzunehmen. Besuchen Sie am 20. Mai 2021 einfach unsere Webseite www.digital-accessibility-summit.de und starten Sie Ihren gewünschten Livestream Player", heißt es in der Veranstaltungsankündigung vonseiten des Organisationsteams des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Eine Registrierung ist unter https://reg.bmas.de/digital_accessibility_summit möglich.