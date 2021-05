Berlin (kobinet) "Gleichberechtigte Teilhabe geht nur barrierefrei - uns geht's ums Ganze", so lautet ein Slogan der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die vom 10. bis 12. Mai Aktionen in verschiedenen Wahlkreisen zur Barrierefreiheit durchführen. Dadurch dass der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales bereits heute in einer Woche, am 19. Mai, die Weichen stellen wird, ob und wie der schwache Gesetzentwurf für ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz geändert wird, hat die Aktion einen aktuellen Bezug. Diskutiert wird dabei auch ein Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen für umfassende Barrierefreiheit.

"Aufzug kaputt? Oder gar nicht vorhanden? Freund*innen besuchen oder die nächste Bahn erwischen – mangelnde #Barrierefreiheit hindert viele Menschen daran, selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das wollen wir ändern! #TeilhabeÜberall - Die Koalition korrigiert mit dem Teilhabestärkungsgesetz nur Kleinigkeiten. Es sind aber Korrekturen notwendig, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben ermöglichen. Was wir im Bundestag fordern:

https://www.gruene-bundestag.de/.../groessere-schritte-wagen", heißt es auf Facebook zur Aktion der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

