Grüne werben für Teilhabe überall

Berlin (kobinet) "Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert. Barrieren aller Art verhindern gleichberechtigte Teilhabe & Selbstbestimmung: von zu hohen Bordsteinen bis zu fehlenden Untertiteln. Das wollen wir ändern." So heißt es in einem Facebook-Post, den die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen anlässlich ihrer Aktionstage #Barrierefreiheit vom 10. bis 12. Mai zusammen mit einem Bild von einer blinden Person in einem Kino oder Konzertsaal derzeit in den sozialen Medien verbreitet.

Dort heißt es weiter: "Es ist notwendig, ab sofort neue Barrieren zu vermeiden und schnellstmöglich bestehende Hindernisse abzubauen. Wie wir das umsetzen wollen:

Wenn am 20. Mai über das Barrierefreiheitsstärkungsgestez im Deutschen Bundestag beraten und abgestimmt wird, steht auch ein umfassender Antrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur Abstimmung.