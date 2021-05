Abstimmung zum Berliner Behindertenparlament

Berlin (kobinet) Berlinerinnen und Berliner sind eingeladen, Inklusion ihre Stimme zu geben und sich unter www.behindertenparlament.berlin an der Abstimmung der Anträge an das Berliner Behindertenparlament zu beteiligen.

Bis zum 4. Mai kann über die neun Anträge abgestimmt werden. Es wurden Vorschläge und Forderungen an die Politik erarbeitet zu den Themen Bildung, Arbeit, Mobilität, Wohnen und Gesundheit/Pflege. "Es geht auch darum, zukünftig Politik aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen inklusiver zu gestalten", heißt es in einer Presseinformation.

Coronabedingt finden das Berliner Behinderten-parlament und die Abstimmung nur digital statt. Teilnehmen an der Abstimmung zum digitalen Berliner Behindertenparlament könnten rund eine halbe Million Menschen mit Behinderungen in Berlin, aber auch Angehörige, Freund:innen, Assistent:innen sowie professionelle Unterstützer:innen aus den Gesundheitsberufen.

Am europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen werden von 15 bis 17 Uhr die Anträge und Forderungen in einer digitalen Veranstaltung an die Senator:innen und behindertenpolitischen Sprecher:innen des Abgeordnetenhauses übergeben.