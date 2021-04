Wie inklusiv ist Ehrenamt?

Berlin (kobinet) Rund 31 Millionen Menschen engagierten sich 2020 in Deutschland ehrenamtlich. So lauten zumindest die aktuellen Zahlen des Deutschen Freiwilligensurvey. Wie viele von ihnen sich in der Behindertenhilfe engagieren, wie viele Menschen mit Behinderung ehrenamtlich aktiv sind, erfasst der Survey jedoch nicht. Das WIR-Magazin der Fürst Donnersmarck-Stiftung ging der Frage nach, wie inklusiv Ehrenamt ist.

In der Fürst Donnersmarck-Stiftung selbst arbeiten hoch engagierte Menschen ebenfalls ehrenamtlich: Sei es in Besuchsdiensten, Freizeitgruppen oder nicht zuletzt für das WIR-Magazin. In Heft 1/2021 fragt die Redaktion nach ihrer Motivation für das Engagement.

