Real-Talk zur Inklusion zum Protesttag

Bonn (kobinet) Der Real-Talk der Aktion Mensch ist im Vorfeld des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in eine neue Runde gegangen. Sollen Gebäude nur noch barrierefrei geplant werden? Eine Quote für Menschen mit Behinderung in der Vorständen von Unternehmen - ja oder nein? Das sind einige Fragen, die von Cindy, Kübra und Leeroy ganz offen diskutiert werden. Dabei spielen die Themen Barrierefreiheit und Inklusion eine zentrale Rolle.

"Ob sie immer einer Meinung sind? Und wie seht ihr das? Diskutiert mit und schreibt uns eure Gedanken zu den Fragen in die Kommentare", so der Aufruf der Aktion Mensch zum auf YouTube eingestellten gut 12minütigen Real-Talk.

Link zum Real-Talk zur Inklusion auf YouTube