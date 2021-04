Postkarte Barrierefreiheit für alle an Abgeordnete schicken

Bonn (kobinet) "Barrierefreiheit für alle!", so heißt es auf einer Postkarte, die die Aktion Mensch in ihrem Aktionsmittelpaket zum Europäischen Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai anbietet. Eine gute Gelegenheit, diese den Bundestagsabgeordneten zuzusenden, denen heute, am 6. April, noch 81 Tage in dieser Legislaturperiode verbleiben, um ein gutes Barrierefreiheitsrecht zu verabschieden. Die Postkarte kann heruntergeladen oder mit dem Aktionsmittelpaket von Organisationen kostenlos bestellt werden. Zudem fördert die Aktion Mensch Aktivitäten zum Protesttag in der Zeit vom 24. April bis 9. Mai bis zu 5.000 Euro.

"Du ärgerst dich über Barrieren in der Fußgängerzone, in Cafés, Sporthallen, Behörden oder öffentlichen Verkehrsmitteln? Dann zeig deinen Protest", heißt es auf der Postkarte der Aktion Mensch, die für Barrierefreiheit für alle wirbt.



Postkarte: Barrierefreiheit für alle!

Link zu weiteren Infos zum Protesttag, zur Bestellung der Aktionsmittel, zur Postkarte und zur Antragstellung für Aktionen der Aktion Mensch

Weitere Tipps gibt's auch vom Projekt Barrieren brechen der Sozialhelden, die vor kurzem dazu aufgerufen haben, E-Mails an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben und entsprechende Tipps dafür auf ihrer Internetseite eingestellt haben.

Link zu den Tipps

Link zur Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht