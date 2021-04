Hamburger Online-Umfrage zur Barrierefeiheit und Inklusion

Hamburg (kobinet) Die Hamburger Sozialbehörde führt bis zum 3. Mai 2021 eine Online-Umfrage zur Barrierefreiheit und Inklusion durch. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in ein Beteiligungsverfahren einfließen.

Der Link zur Umfrage lautet: www.umfrage-mit-uns.de

"Die Umfrage richtet sich an alle Menschen mit Behinderungen, die in Hamburg wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen. Die Online-Umfrage gibt es selbstverständlich auch in Leichter Sprache und DGS. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in das Beteiligungsverfahren 'Mit uns! Inklusion gestalten' ein, das der Weiterentwicklung des Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dient", heißt es in der Information des Focal Point für die Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention in der Abteilung Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung der Sozialbehörde von Hamburg.