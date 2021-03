Behinderte Frauen – Verliererinnen am Arbeitsmarkt

Wiesbaden (kobinet) "Schlechter bezahlt und kaum Aufstiegschancen: Frauen mit Behinderung zählen laut einer Studie von 'Aktion Mensch' zu den Verliererinnen auf dem Arbeitsmarkt. Die Corona-Krise verschärft die Situation noch." So kündigt die hessenschau des Hessischen Rundfunks einen Beitrag über die Benachteiligung behinderter Frauen auf dem Arbeitsmarkt an, in dem auch die Landesbehindertenbeauftragte von Hessen, Rika Esser, zu Wort kommt.

