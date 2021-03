Köln (kobinet) "Deutschlands heikler Umgang mit Behinderten-Werkstätten", so lautet der Titel eines ausführlichen Berichts der Deutschen Welle über das deutsche System der Werkstätten für behinderte Menschen. Dieses System wird in einem Bericht des Europaparlaments heftig kritisiert, weil es so nicht den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht.

Link zum Bericht der Deutschen Welle

Link zur Rede von Katrin Langensiepen, die den Bericht erstellt hat