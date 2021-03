Navigationsgürtel – eine Chance für blinde Menschen?

Köln (kobinet) Ob der Navigationsgürtel eine Chance für eine bessere und eigenständigere Orientierung für blinde Menschen ist, dieser Frage ist das Morgenmagazin in einem heute am 19. März ausgestrahlten Beitrag nachgegangen. Miriam Witt ist blind und hat den Navigationsgürtel für das ARD-Morgenmagazin getestet.

"Miriam Witt ist von Geburt an blind und seitdem für Wege, die sie zurücklegen will, auf Hilfe angewiesen. Das könnte sich mit dem Navigationsgürtel ändern. Unsere MOMA-Reporterin ist dabei, wenn Witt den Gürtel das erste Mal einsetzt", heißt es in der Ankündigung des MoMa-Beitrags.

Link zum Beitrag des ARD-Morgenmagazins