Neuer Podcast mit Raul Krauthausen: Wie kann ich was bewegen?

Berlin (kobinet) "Wie kann ich was bewegen?" So lautet der Titel eines neuen Podcasts von und mit Raul Krauthausen. "Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Kurz gesagt: Wie kann ich etwas bewegen? Darüber spricht der politische Aktivist Raul Krauthausen in diesem Podcast mit Deutschlands bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten" heißt es in der Ankündigung des neuen Podcasts.

Link zum Podcast und zu weiteren Infos