Bonn (kobinet) "Beratung und Vertretung bei Widerspruch und Klage: kostenlose und kostenpflichtige Angebote", diesem Thema widmet sich der neueste Eintrag im Familienratgeber der Aktion Mensch in der Reihe "Recht haben - Recht bekommen".

"Ist der Bescheid vom Amt wirklich in Ordnung? Was habe ich für Rechte gegenüber der Rentenversicherung? Warum habe ich nicht die Leistung von der Krankenkasse bekommen, die ich beantragt habe? Die meisten Menschen wissen keine Antwort auf diese Fragen. Beratungsstellen schon. Einige Beratungsstellen sind sogar kostenlos oder kosten nur wenig Geld. Und auch Anwälte oder Anwältinnen können Ihnen helfen, Ihr Recht durchzusetzen. Lesen Sie in diesem Artikel, welche Arten der Beratung oder sogar Vertretung bei Widerspruch und Klage es gibt. Und welche kostenlosen Beratungsstellen es gibt. Wir sagen Ihnen auch, wie viel die kostenpflichtigen Beratungen oder Vertretungen in etwa kosten", heißt es zur Einführung in dem neuen Beitrag des Familienratgebers.

