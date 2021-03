Zahl der Delikte gegen Menschen mit Behinderungen im Gesundheitswesen gestiegen

BERLIN (kobinet) Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion bestätigt, so ist in den vergangenen Jahren die Zahl jener Menschen mit Behinderungen gestiegen, welche Opfer ausgewählter Straftaten im Gesundheitswesen geworden waren.

Nach dieser Auskunft der Bundesregierung stieg die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die im Gesundheitswesen Opfer einer Straftat wurden, laut polizeilicher Kriminalstatistik von 365 im Jahr 2015 auf 555 im Jahr 2019.

Die Antwort der Bundesregierung auf diese Kleine Anfrage ist HIER nachzulesen.