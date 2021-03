Berlin/Chemnitz (kobinet) Am 23. März findet die 4. Regionalkonferenz der Initiative Sozialraum Inklusiv (ISI) zum Thema Unterstützung, Assistenz und Pflege in einem inklusiven Sozialraum statt. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das vorläufige Programm steht jetzt fest und die Anmeldung ist möglich.

Für die Regionalkonferenz in Chemnitz konnte die Bundesfachstelle Barrierefreiheit den Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen als Kooperationspartner gewinnen. Gemeinsam mit Fachleuten aus Bund, Ländern und Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis soll das Thema in seiner ganzen Breite beleuchten werden: von der niederschwelligen Alltagsunterstützung für Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, über die klassische Assistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe, bis hin zu pflegerischen Dienstleistungen als Voraussetzung für eine ansonsten selbstständige und selbstbestimmte Bewältigung des Alltags.

"Die Veranstaltung findet statt als digitale Videokonferenz per Videostream auf der Website der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die Online-Übertragung ist barrierefrei. Wir möchten allen die Möglichkeit bieten, Fragen an die Referentinnen und Referenten zu stellen", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Fragen können auch per E-Mail oder über das Gebärdensprachtelefon im Voraus mitgeteilt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Regionalkonferenz findet statt am:

Dienstag, den 23. März 2021 von 9:00 Uhr bis 16:15 Uhr im Foyer der Stadthalle Chemnitz bzw. per Videokonferenz

Zur Anmeldung bitte das ausgefüllte Anmeldeformular (PDF) per E-Mail senden an [email protected] oder per Fax an die Nummer (0234) 9 78 38 - 16 507.

Weitere Informationen gibt's im vorläufigen Programm (PDF) der Veranstaltung und auf der Website der Initiative: www.inklusiver-sozialraum.de