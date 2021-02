Rede-Runde: Was ist Selbstbestimmung?

Olpe (kobinet) Die Teilhabe-Beratungen aus Olpe und Siegen-Wittgenstein laden zur ersten Rede-Runde am 17. März um 18:00 Uhr ein. Das Thema ist Selbst-Bestimmung. Zu Gast bei der Online-Veranstaltung ist Professorin Swantje Köbsell von der Alice Salomon Hochschule Berlin.

"Was heißt es, selbst-bestimmt zu leben?

Welche Rolle spielen Menschen-Rechte dabei?

Und was bedeutet das in unserem Alltag?

Wir besprechen diese Fragen und noch mehr

in ganz lockerer Runde.

Mit-machen ist kostenlos.

Jeder kann mit-machen!

Egal ob mit Computer oder mit Telefon."

So heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung, für die eine Anmeldung bis zum 10. März nötig ist.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung für die Online-Veranstaltung