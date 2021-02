Berlin (kobinet) Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) setzt sich seit vielen Jahren für einen barrierefreien Zugang zu Hörfilmangeboten ein. Mit der Anwendung HÖRFILM für Amazon Alexa ist nun ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen, wie der Verband mitteilte.

Hörfilme sind mit einer akustischen Bildbeschreibung, der Audiodeskription (AD), versehen und ermöglichen Menschen mit Seheinschränkung ein inklusives Filmerlebnis. Das Angebot an Hörfilmen steige kontinuierlich, allerdings seien sie in den Mediatheken der Sender oft nur schwer auffindbar, teilte der DBSV mit. "Viele Menschen verlieren ihr Sehvermögen im hohen Alter und haben dann große Probleme, sich in die Bedienung des Internets einzuarbeiten“, erläutert DBSV-Geschäftsführer Andreas Bethke. "Smart Speaker, also sprachgesteuerte Lautsprecher, sind gut geeignet, um blinde und sehbehinderte Menschen mit Informationen aller Art und auch mit Hörfilmen zu versorgen.“

HÖRFILM ist eine sprachbasierte Anwendung des DBSV für Amazon Alexa (ein "Skill“), die in Kooperation mit Amazon und den Sendeanstalten ARD, ZDF und ARTE sowie der Digitalagentur Beyto umgesetzt wurde. Mit dem HÖRFILM-Skill finden blinde und sehbehinderte Menschen auf einfache Weise die Live- sowie On-Demand-Inhalte mit Audiodeskription der öffentlich-rechtlichen Sender. Im Mittelpunkt stehen die sprachgesteuerte Auswahl von Inhalten sowie das Abspielen auf Alexa-fähigen Geräten mit und ohne Bildschirm. Über HÖRFILM kann man die Hörfilmfassungen aktuell laufender Filme und der Filme in den Mediatheken der beteiligten Sender suchen und sie sofort abspielen.

"Mit einfachen Sprachbefehlen wie 'Alexa, öffne HÖRFILM' und 'Alexa, suche nach Krimis' können nun auch die Menschen Filme erleben, die sonst den Zugang nicht finden. Der HÖRFILM-Skill ist ein weiteres Stück Barrierefreiheit“, freut sich Andreas Bethke. Der HÖRFILM-Skill wird von Amazon gefördert.

Weitere Hörfilminitiativen des DBSV

Deutscher Hörfilmpreis – jährlich verliehene Auszeichnung für herausragende Hörfilmproduktionen (www.deutscher-hoerfilmpreis.de)

hörfilm.info - Hörfilmprogramm im TV und Informationen rund um das Thema Audiodeskription sowie den technischen Zugang zu den Inhalten (www.hörfilm.info)

Kino für alle – Informationen zu barrierefreien Filmen und Vorführungen in Kinos (www.kinofueralle.de)