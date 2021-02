leichte.news stellt Marburger Oberbürgermeister-Kandidat*innen vor

Marburg (kobinet) Am 14. März sind Kommunalwahlen in Hessen. In der Stadt Marburg wird auch ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Vier Frauen und fünf Männer möchten Oberbürgermeister*in von Marburg werden. Das Magazin www.leichte.news informiert über die Wahlen in Marburg. Der Journalist Franz-Josef Hanke hat vier Kandidatinnen und zwei Kandidaten befragt. Diese Infos hat er in Einfacher Sprache zusammengestellt.

Neben der Oberbürgermeister*innen-Wahl findet auch die Wahl des Parlaments statt. Bei der Wahl zum Parlament darf man einer Person auf der Liste bis zu drei Stimmen geben. Man darf auch Menschen von verschiedenen Listen ankreuzen. Das alles wird in Einfacher Sprache erklärt.

In Hessen werden am 14. März auch die Ausländerbeiräte gewählt. Einfache Sprache ist auch wichtig für Menschen mit anderen Muttersprachen als deutsch. Auch darum gibt es die Wahlseite von leichte.news in Einfacher Sprache.

Die Webseite leichte.news gibt es seit 2013. Sie bringt wichtige Nachrichten aus Marburg in Einfacher Sprache.

www.leichte.news