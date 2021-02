SoVD organisiert Fahr- und Begleitdienste zur Corona-Impfung

Hannover (kobinet) Auch wenn es noch schleppend läuft: In Niedersachsen können sich über 80-Jährige gegen Corona impfen lassen. Doch in vielen Fällen können ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen nicht selbstständig ein Impfzentrum erreichen und benötigen eine Begleitung. Die "Helfenden Hände“ des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in Niedersachsen haben deshalb Fahr- und Begleitdienste ins Leben gerufen, die sich um die Seniorinnen und Senioren kümmern.

Was passiert, wenn es älteren Menschen nicht möglich ist, zu einem Impfzentrum zu fahren, weil sie nicht selbst Auto fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen können? Diesem Problem hat sich Niedersachsens größter Sozialverband angenommen. Zahlreiche SoVD-Orts- und Kreisverbände organisieren im Rahmen der Aktion "Helfende Hände“ Fahr- und Begleitdienste – unter anderem in Hannover, im Heidekreis, in Nienhagen und Sulingen. "Uns ist es wichtig, dass auch diese Menschen die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen“, erläutert Bernhard Sackarendt, Vorsitzender des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen.

Dieser Dienst wird selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften angeboten. „Die Sicherheit und Gesundheit derer, die unsere Fahr- und Begleitdienste in Anspruch nehmen, steht natürlich an erster Stelle“, betont Sackarendt.

Die Aktion "Helfende Hände“ hat der SoVD zu Beginn der Corona-Krise ins Leben gerufen und ist seitdem mit zahlreichen Projekten für andere da und hilft denjenigen, die aufgrund der Pandemie Unterstützung benötigen.

Eine Übersicht, welche SoVD-Orts- und Kreisverbände einen Fahr- und Begleitdienst anbieten, ist unter www.sovd-helfende-haende.de abrufbar oder kann unter der Nummer 0511 656107-25 erfragt werden.