Barrierefreie Fernbusse: Das dürfte doch nicht so schwer sein

München (kobinet) Werner Josef Tandler hat sich an die kobinet-nachrichten gewandt und sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, warum es so schwer zu sein scheint, barrierefreie Fernbusse einzusetzen. "Das dürfte doch nicht so schwer sein", kommentiert der ehemalige Fernlinienbusfahrer ein Bild von einem barrierefreien Fernbus, das er den kobinet-nachrichten zugesandt hat.





"Ich war einmal als Fernlinienbussfahrer bei Mein Buss und bei ADAC-POSTBUS, sowie nebenbei bei einem behindertengerechten Busunternehmen in München tätig.

Das dürfte doch nicht so schwer sein, einen Fernlinienbus behindertengerecht für Rollstuhlfahrer zu Integrieren", so der Kommentar von Werner Josef Tandler.