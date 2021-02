Online-Kongress zur Inklusion durch Arbeit

Hannover (kobinet) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) lädt zum Online-Kongress "Inklusion durch Arbeit. MehrWert für Alle" am 24. und 25. Februar ein. "Inklusion am Arbeitsplatz. Wie funktioniert das in der Praxis? Kommt ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem Inklusionsunternehmen für mich in Frage? Wie gründe ich ein Inklusionsunternehmen oder eine Inklusionsabteilung? Wie kann ich noch heute in meinem Unternehmen / in meinem sozialen Umfeld Barrieren abbauen?" Antworten auf diese und viele andere Fragen soll es beim Kongress geben, an dem eine kostenfreie Teilnahme möglich ist.

"Das Besondere an dem Kongress, die Teilnehmenden können die einzelnen Programmpunkte zu ihrem individuellen Kongressprogramm zusammenstellen. Das heißt, Sie melden sich für die Interviews und Online-Workshops an, die für Sie einen echten MehrWert bieten. Alle Informationen rund um den Kongress finden Sie auf unserer Kongress-Seite unter: https://www.mehrwert-inklusive.de/onlinekongress-inklusion-durch-arbeit/", heißt es in der Kongress-Ankündigung.