All Incusive Podcast mit Jens Spahn

Bonn (kobinet) Von der Kindererziehung ohne Geschlechter-Klischees bis hin zur Vielfalt in Politik und Medienlandschaft - im Akiton Mensch Podcast "All Inclusive" mit Moderatorin Ninia LaGrande dreht sich alles um Inklusion und Chancengleichheit. Die Themen sind dabei genauso vielfältig wie ihre Gäste: Comedian Tan Caglar, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Aktivist Raul Krauthausen und viele mehr, heißt es im Newsletter der Aktion Mensch. Im aktuellen Podcast spricht Ninia LaGrande mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

"In der aktuellen Folge von 'All Inclusive' spricht Ninia LaGrande mit Jens Spahn, unserem Bundesminister für Gesundheit. In der Folge geht es darum, wie wir unser Gesundheitssystem noch besser gestalten können – und vor allem: noch inklusiver. Außerdem ging es in dem Gespräch auch um das Miteinander im Allgemeinen. Da sieht Bundesminister Spahn große Fortschritte in den vergangenen Jahren – auch wenn wir noch nicht am Ziel angekommen sind", heißt es in der Ankündigung des aktuellen Podcasts.

Link zu den Podcasts