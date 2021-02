Broschüre zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in Leichter Sprache

Mainz (kobinet) Am 14. März stehen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie Kommunalwahlen in Hessen an. Damit auch Menschen, die auf eine Leichte Sprache angewiesen sind, verstehen können, wie die Wahl genau funktioniert und was man machen muss, um seine Stimme richtig abzugeben, hat Rheinland-Pfalz nun eine neue Broschüre zur Landtagswahl in Leichter Sprache herausgegeben.

In Rheinland-Pfalz sind am 14. März insgesamt rund 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt, davon sind 284.000 Menschen mit Behinderungen. "Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Menschen mit Behinderungen barrierefrei an der Landtagswahl teilnehmen können. Oftmals stellt schwere Sprache eine Barriere hierfür dar. Mit dem neuem Info-Heft zur Landtagswahl in Leichter Sprache wollen wir Menschen mit Behinderungen sowohl informieren als auch dazu ermutigen sich an der Landtagswahl zu beteiligen“, sagten die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Matthias Rösch.

Die Broschüre erklärt den Leserinnen und Lesern auf 28 Seiten unter anderem, was die Aufgaben des Landtages sind, wer wahlberechtigt ist und wen man wie wählen kann. Des Weiteren erläutert die Broschüre anhand anschaulicher Bilder den Ablauf der Stimmabgabe vom Erhalt der Wahlbenachrichtigung bis hin zur Stimmabgabe entweder per Briefwahl oder im Wahlraum. Dabei wird auf zusätzliche Unterstützungs­möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen hingewiesen.

"Menschen mit Behinderungen sollen überall mitmachen können. Das fordert zurecht die UN-Behindertenrechtskonvention. Deshalb sagen wir allen Menschen mit Behinderungen: Gehen Sie wählen. Ihre Stimme zählt!“, erklärten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Matthias Rösch.

Die Broschüre kann beim Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Bauhofstraße 9, 55116 Mainz bestellt oder im Internet heruntergeladen werden.

Link zur Broschüre