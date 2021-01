Stellungnahme von Arne Frankenstein zu Corona und Behinderung

Bremen (kobinet) Der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen Arne Frankenstein hat eine Stellungnahme herausgegeben, in der er auf den Umgang mit behinderten Menschen in der Corona-Pandemie eingeht, denn für behinderte Menschen ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. In der Stellungnahme wird die Situation beschrieben und zu zeitnahen und praxistauglichen Lösungen aufgerufen. Beispielhaft werden die Impfstrategie gegen das Corona-Virus, die Impfzentren im Land Bremen sowie die Einführung von Antigen-Schnelltest in Einrichtungen der Eingliederungshilfe behandelt.

Die umfassende Stellungnahme des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen behandelt unter anderem folgende Punkte:

Impfstrategie gegen das Corona-Virus

Impfzentren in Bremen und Bremerhaven

Antigen-Schnelltest in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Schutzmasken

Triage

