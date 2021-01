Selbsthilfenetzwerk Sachsen stellt Leitfaden Selbsthilfeförderung zur Verfügung

DRESDEN (kobinet) Nach einer Information des Selbsthilfenetzwerkes Sachsen hat die Landeskontaktstelle Selbsthilfe jetzt einen Wegweiser zur Förderung von Selbsthilfegruppen durch die gesetzlichen Krankenkassen zusammengefasst, welcher jetzt für die Selbsthilfearbeit in Sachsen zur Verfügung steht.

Auf einen Blick werden in diesem Wegweiser die wichtigsten Fragen beantwortet. Es wird darüber informiert, wer gefördert werden kann, was gefördert wird und an wen der Antrag bis zum 31. Januar 2021 zu richten ist.

Dieser Wegweise ist HIER herunter zu landen. Die Antragsformulare stehen unter diesem Link zur Verfügung.