Veranstaltung: Vielfalt zeigen – Teilhabe stärken

Würzburg (kobinet) "Vielfalt zeigen - Teilhabe stärken: Menschen mit Behinderungen in die Parlamente" lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der Michael Gerr und Wiebke Richter, die sich um gute Listenplätze für die Bundestagswahl bei den bayerischen Grünen bewerben, am Freitag, den 22. Januar von 18:00 bis 19:00 Uhr einladen.

"Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Um dies auch in der politischen Arbeit auf allen Ebenen zu berücksichtigen, haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein Vielfaltsstatut beschlossen. Das soll die Teilhabe von Menschen mit Vielfaltsaspekten - wie z.B. eine Behinderung - gewährleisten. Wiebke Richter und Michael Gerr haben das Ziel, für den Bundestag zu kandidieren, um gesellschaftliche Vielfalt im Parlament besser abzubilden. Sie möchten mit euch darüber sprechen, was politische Teilhabe bedeutet und wofür sie wichtig ist", heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung auf Facebook.

Zoom-Meeting beitreten:

https://zoom.us/j/96761097298...

Meeting-ID: 967 6109 7298

Kenncode: 929096

Einwahl per Telefon:

+49 30 5679 5800 Deutschland

Link zur Ankündigung auf Facebook

Link zur Vorstellung von Wiebke Richter und Michael Gerr