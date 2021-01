Bewerbungsphase um Deutschen Kinder- und Jugendpreis endet

BERLIN (kobinet) Noch bis zum 15. Januar 2021 ist es möglich, sich um den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes zu bewerben. Mit dieser Auszeichnung werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken.

Der Deutsche Kinder- und Jugendpreis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Die Preisverleihung soll dann am 03. Mai 2021 im Europa-Park in Rust stattfinden.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien Solidarisches Miteinander, Politisches Engagement und Kinder- und Jugendkultur. Die Bewerbung für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis erfolgt online. Weitere Einzelheiten dazu sind auf dieser Internetseite zu erfahren. Dort ist auch das Bewerbungsformular verfügbar.