Rekordförderung der Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Das Jahr 2020 war auch für die Aktion Mensch eine besondere Herausforderung, wie Armin v. Buttlar vom Vorstand der Aktion Mensch in einer Mail mitteilt. "Doch nicht nur Sorgen und Ängste haben uns oft begleitet. Viele Menschen erlebten auch Zusammenhalt, Unterstützung und Verständnis. Wir als Aktion Mensch haben versucht, einen Teil dazu beizutragen. Mit unserer Corona-Soforthilfe in Höhe von 40 Millionen Euro konnten wir schnell und unbürokratisch helfen, die dringend notwendige Lebensmittelversorgung für bedürftige Menschen an vielen Orten aufrechtzuerhalten und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Inklusionsbetrieben zu sichern", betonte v. Buttlar, der auch von einer Rekordförderung für 2020 berichtet.

Insgesamt habe die Aktion Mensch in diesem Jahr mehr als 200 Millionen Euro für Inklusions-Projekte und die Förderung von Kindern und Jugendlichen bereitgestellt – die höchste Summe seit Bestehen der Aktion Mensch.