Bayern baut Werkstätten weiter aus

MÜNCHEN (kobinet) In Bayern gibt es derzeit bereits rund 36.000 Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Jetzt sollen 72 weitere neue Werkstattplätze für Menschen mit Behinderung in Pfaffenhofen an der Ilm entstehen. Der Neubau und die Ausstattung dieser Betriebsstätte der Regens-Wagner-Werkstätten Hohenwart in Pfaffenhofen an der Ilm wird vom Freistaat Bayern mit bis zu 2,5 Millionen Euro gefördert

„Werkstätten ermöglichen Menschen mit Behinderung eine an ihren individuellen Stärken und Fähigkeiten orientierte berufliche Bildung und Beschäftigung. Hier wird zuerst der Mensch gesehen und gefördert und nicht die Behinderung“, stellt Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner zum Konzept des weiteren Ausbaus der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen fest.