Online-Talk über Partizipation

Rostock (kobinet) Zu einem Online-Talk über politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in Zeiten der Corona-Pandemie hat heute Margit Glasow eingeladen. Die Veranstaltung der Inklusionsbeauftragten der Linkspartei findet am Vorabend des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen statt, 2. Dezember um 18:00 Uhr.

Solche Fragen möchte Margit Glasow diskutieren: Ist politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in der gegenwärtigen Pandemie-Zeit überhaupt möglich? Findet noch eine Begegnung auf Augenhöhe statt oder werden Menschen mit Behinderungen wieder zunehmend als eine hilflose Gruppe angesehen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel hinsichtlich der Teilhabe am Arbeitsleben? Was können wir den Entwicklungen von zunehmender Diskriminierung und Ausgrenzung entgegensetzen?

Mit dabei Kristina Schulz – Werkstattbeschäftigte in Göttingen und Vorstandsmitglied Werkstatträte Deutschland, Nicole Andres – Mitarbeiterin im Dortmunder Verein MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V., Peter Braun – Landesvorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern e. V. (ABiMV) sowie Sören Pellmann – MdB, Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Linksfraktion im Bundestag.

Die Veranstaltung "Warum politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig ist" verfolgen und mitdiskutieren unter https://us02web.zoom.us/j/83550564100