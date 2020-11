Heute: Feelware rüstet Herd vor laufender Kamera mit Sprachausgabe aus

Berlin (kobinet) Fernsehsendung im MDR

"Als weltweit erster Anbieter bietet Feelware die Möglichkeit, Elektroherde und Backöfen mit einer Sprachausgabe auszustatten und so für Menschen mit Seheinschränkungen barrierefrei und sicher nutzbar zu machen."

"Der Beitrag wird in der Sendung „Einfach Genial“ am Dienstag den 24.11.2020 ab 19:50 Uhr im MDR ausgestrahlt. Etwa zur gleichen Zeit wird er zusätzlich in der MDR Mediathek und dem Youtube-Kanal „Einfach Genial“ verfügbar."

MDR Mediathek: www.mdr.de/tv/programm/einfachgenial108.html

Einfach Genial Youtube: www.youtube.com/channel/UCWD73pplKKupr14ghf-8-QA