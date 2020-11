Informationen zu Corona in Leichter Sprache

Regensburg (kobinet) Sags einfach, das Büro für Leichte Sprache der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Regensburg, informiert über Corona in Leichter Sprache. Aktuell gibt es auf der Website von sags einfach (www.sags-einfach.de) eine Powerpoint-Präsentation, in der wichtige Informationen zur Corona-Pandemie in Leichter Sprache verständlich erklärt werden.

Die Informationen sind mit Unterstützung des Bayerischen Gesundheitsministeriums entstanden und sollen weiter aktualisiert werden. Die Powerpoint-Präsentation ist für alle Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht und für Einrichtungen, die mit Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten. Sie dient als Überblick und soll ermöglichen, dass Inhalte schnell erfasst werden können. Natürlich könne bei einer Powerpoint-Präsentation in Leichter Sprache nicht auf jedes Detail von einzelnen Rechtsverordnungen eingegangen werden.

Sebastian Müller, der Leiter von sags einfach, sagt dazu: "Wir haben bei dieser Powerpoint einen neuen Weg eingeschlagen. Wir wollten ein komplexes Thema möglichst kompakt und verständlich zusammenfassen. Die einzelnen Folien wurden von unseren Prüferinnen und Prüfern geprüft und für verständlich befunden. Uns interessiert nun vor allem, ob solche Kurzinformationen in Leichter Sprache eine Unterstützung darstellen, bzw. wie dieses Projekt verbessert werden kann. Deshalb freuen wir uns über Anregungen und Vorschläge aller Art.“

Mit dem Büro für Leichte Sprache können Sie im Moment am besten per E-Mail Kontakt aufnehmen. Schreiben Sie Ihre Rückmeldungen und Anregungen einfach an [email protected].