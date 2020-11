Wie leben mit chronischen Schmerzen?

Leipzig (kobinet) Chronische Schmerzen: darüber sprach die Inklusionsbotschafterin und Journalistin Jennifer Sonntag in ihrem Kommentar-Fenster "Mit anderen Augen" in der letzten Ausgabe der Sendung "Selbstbestimmt!". Nicht immer sei die offensichtliche Behinderung auch die, die am schwersten wiege. So werde sie oft auf ihre Blindheit reduziert, deutlich stärker fordere sie aber zum Beispiel ihre unsichtbaren Behinderungen heraus. Deshalb möchte Jennifer Sonntag unsichtbaren Behinderungen eine Stimme geben und nach Bewältigungsmöglichkeiten suchen, gerade bei diesen Handicap-Cocktails.

Link zu Informationen zum MDR-Beitrag von Jennifer Sonntag

Das gesamte Selbstbestimmt-Magazin mit allen Themen ist in der MDR-Mediathek verfügbar:

https://www.mdr.de/selbstbestimmt/video-selbstbestimmt-magazin-ad-100_zc-aa871cb1_zs-6279fb1b.html