Florida (kobinet) "Erst mit vier Jahren konnte er ohne Gehhilfe laufen, nun bewältigte der 21-jährige US-Amerikaner Chris Nikic einen Ironman – als erster Mensch mit Downsyndrom. Das nächste Ziel heißt Hawaii." So berichtet der SPIEGEL über den Rekord eines US-Amerikaners mit Down Syndrom in Florida.

In 16:46:09 Stunden bewältigte Chris Nikic die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und einen Marathon am vergangenen Samstag in Florida.

