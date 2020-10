Mainz (kobinet) "Immer wieder kommt es bei Wohlfahrtsverbänden zu Finanzskandalen. Einer der größten wurde 2019 bei der AWO in Frankfurt und Wiesbaden bekannt. Der Vorwurf: Veruntreuung von Geldern." So heißt in der Ankündigung eines knapp halbstündigen Fernsehbeitrags in der Reihe ZDF zoom mit dem Titel "Wohlfahrtsverbände ohne Kontrolle?"

Zu Beginn der Woche hatte bereits das Team Wallraff in RTL über die zweifelhaften Machenschaften des Deutschen Roten Kreuzes ausführlich berichtet. Nun hat das ZDF den Finanzskandal der AWO zum Anlass zu intensiven Recherchen über die Machenschaften und politischen Verquickungen von Wohlfahrtsverbänden genommen. Auch in der Behindertenarbeit wird immer wieder kritisiert, dass beispielsweise die Gehaltszahlungen für leitende Funktionen in vielen Werkstätten für behinderte Menschen nicht offen gelegt werden.

