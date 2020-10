ISL: Statt Party Rückblick und Ausblick

Berlin (kobinet) Die ISL wird heute 30. Statt großer Party in Berlin Mitte muss der runde Geburtstag der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) in Pandemiezeiten anders gefeiert werden. "Wir wagen einen Rückblick und schauen auch aufs Hier und Jetzt, denn auch wenn sich die Zeiten geändert haben, unsere Inhalte nicht: Selbstvertretung, Selbstbestimmung, Inklusion und Empowerment! Unsere Themen, aktuell wie damals, sind unsere Marke und machen uns aus", heißt es in einer Presseinformation der ISL.

"Am 19. Oktober 1990 wurde ISL gegründet – voraus geht eine Geschichte jahrzehntelanger Bevormundung und Abwertung behinderter Menschen. Erst mit den Clubs Behinderter und Ihrer Freunde in den durch Aufbruch bestimmten 60er Jahren – kurz auch Cebeefs genannt – wuchs der Gedanke der Selbstvertretung. In den 70er Jahren formierte sich die Behindertenbewegung – hier und da mündete das Wirken der Krüppelgruppen in erste Zentren für Selbstbestimmtes Leben (ZsL), die auch heute noch vor Ort als Selbstvertretungsorganisationen für ihre selbstbestimmte Teilhabe und Lebensführung kämpfen und sich gegen bevormundende verfestigte Strukturen positionieren. Gleichzeitig prägten sie Begriffe und vor allem die Inhalte wie die Selbstbestimmung, Selbstvertretung und Peer Counseling", heißt es vonseiten der ISL.

Aus den ZsL, die sich nach der Auflösung der DDR auch in den neuen Bundesländern gründeten, ging schließlich 1990 der Impuls aus, für die bundespolitische Arbeit einen Bundesverband zu gründen. "In den vergangenen Jahrzehnten wurde viel erreicht: Begriffe wie Selbstvertretung, Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe oder Peer-Counseling sind mittlerweile in aller Munde. Unsere Aufgabe bleibt es aber - damals wie heute - Inhalte wieder und wieder klarzustellen; denn Peer Counseling ist und bleibt die Beratung Betroffener für Betroffene – und genau so wenig wie Inklusion mit Integration oder Exklusion gleichzusetzen ist, sollte mit Selbstbestimmung eine entmündigende Fremdbestimmung gemeint werden", betont der Selbstvertretungsverband.

"Die Fußstapfen der vergangenen 30 Jahre mit all ihren Wegbereiter*innen sind tief und groß. Eine beeindruckende Würdigung vieler aktiver Menschen der Behindertenbewegung hat das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) in seinem Zeitzeugen-Projekt veröffentlicht. Im Heute zeigt sich, wie viel noch zu tun ist, verschärft die jetzige Lage doch sehr alle eh schon bestehenden Barrieren und Diskriminierungserfahrungen. Auf die nächsten 30 Jahre und die nächsten Fußstapfen! Auf die starken Vorstände und die engagierte Arbeit der ZsL vor Ort! Ab heute statt der großen Party unsere ersten Züge der aufgefrischten Webseite, die nun nach und nach umgestellt wird", erklärte die ISL.

Link zur Homepage der ISL