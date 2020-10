Zwei virtuelle Veranstaltungen statt Inklusionstage

Am Montag, den 30. November 2020 findet von 10:30 – 11:30 Uhr die Verleihung des Bundesteilhabepreises "Perspektive auch in Corona-Zeiten: Barrierefrei reisen in Deutschland“ durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil statt. Am Nachmittag von 13:00 – 15:00 Uhr geht es dann um "Partizipation in Europa - Wege zu einer wirkungsvollen Beteiligung der Menschen mit Behinderungen" in einer interaktiven Gesprächsrunde. Beide Veranstaltungen werden live auf www.gemeinsam-einfach-machen.de übertragen. Detaillierte Informationen zum Programm und einen Link zur Anmeldung sollen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.