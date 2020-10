Oswald Utz für weitere vier Jahre gewählt

München (kobinet) In München wurde der bisherige ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt für weitere vier Jahre gewählt. 74 % der stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung des Behindertenbeirates nahmen an der Wahl teil.

Mit 52 % der abgegebenen Stimmen konnte sich der bisherige Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt München Oswald Utz gegen drei andere Kandidaten durchsetzen. Wegen der Coronabeschränkungen musste die diesjährige Wahl als Briefwahl durchgeführt werden, da eine Vollversammlung des Behindertenbeirates im Münchner Rathaus nicht stattfinden konnte.

Unter anderem möchte sich Utz für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an allen Aktivitäten und kulturellen Veranstaltungen in der Stadtgesellschaft einsetzen. Sein großes Augenmerk liege auf der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und auf die Erhaltung der bisher erreichten Verbesserungen der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in München bei den zu erwartenden Finanzschwierigkeiten durch Covid 19 in den kommenden vier Jahren.