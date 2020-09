Song für Opa zum Welt-Alzheimertag

BERLIN (kobinet) Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Selbsthilfe Demenz (DAlzG) präsentiert zum heutigen Welt-Alzheimertag exklusiv den „Song für Opa“ von Katharina Neumann. Die zwölfjährige Schülerin aus Aachen hat im Rahmen eines Kulturprojektes ihrer Schulklasse ein Lied über ihren demenzerkrankten Opa Toni geschrieben.

„In dem Song singe ich über meinen demenzerkrankten Opa und über dieDinge, die ich eigentlich gerne mit ihm gemacht hätte: Fußball spielen, gemeinsam etwas unternehmen, ihm von mir erzählen“, berichtet Katharina Neumann. „Die Erkrankung begann, als ich drei Jahre alt war – ich konnte meinen Opa nie so richtig kennenlernen. Er ist letztes Jahr im Oktober gestorben. Es ist toll, dass ich den Menschen in meinem Lied erklären kann, was Demenz ist und wie es mir damit geht.“

Im Nachgang zum Projekt konnte Katharina gemeinsam mit den Projektleitern und einem kleinen Filmteam einen Videoclip zum Song produzieren. Dieser ist HIER zu sehen und zu hören.